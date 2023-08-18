乌国防部吁适龄公民为赢得战争克服恐惧

乌克兰国防部星期四（8月17日）发起一项活动，呼吁适龄公民及时到征兵办公室更新资料，并“克服恐惧”。

路透社报道，乌克兰副防长马利亚尔介绍，这项活动展示了制作精良的视频和照片，由杰出士兵讲述他们的恐惧，旨在打破征兵中的一大障碍。

这场活动的口号之一是“勇敢战胜恐惧”。一名曾在巴赫穆特参展的乌克兰士兵说：“每个人在战争中都会有恐惧。我也一样。”

马利亚尔说：“我们都是活生生的人，为了赢得胜利，我们都要克服这种恐惧。”她也指出，适龄公民有义务在征兵办公室及时更新他们的个人资料。

乌克兰与俄罗斯的战争目前正处于残酷的消耗阶段，临近18个月大关，乌方的反攻行动也已进入第三个月，因此乌克兰在征兵方面可能面临更严峻的挑战。

乌总统泽连斯基宣布将开展总动员，18岁至60岁的预备役军人有资格应征入伍。

不过，马利亚尔针对这次国防部的活动表示，并非所有更新了个人资料的人都会自动被征召入伍，也并非所有被征召入伍的人最终都会被送往战区。

马利亚尔还承诺杜绝征兵过程中的腐败现象，“公民与（征兵中心）之间的信任非常重要。我们现在正朝着建立这种信任迈步”。

乌克兰军方曾多次爆出贪污腐败或征兵手段粗暴的丑闻。总统泽连斯基星期四签署一项法令，正式决定在全国范围调查发现数十起涉腐败和滥用职权案件后，解雇所有地区征兵办公室的负责人。