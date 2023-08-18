特朗普取消新闻发布会 称将在法庭文件中提交选举舞弊报告

美国前总统特朗普宣布取消原定于下星期一（8月21日）举行的新闻发布会。他本计划在发布会上公开一份有关2020年大选期间“选举舞弊”行为的报告。

路透社报道，特朗普本周早些时候宣布将在下星期一召开新闻发布会，届时他将公开一份长达100页的详细报告，揭露佐治亚州在2020年总统选举期间的“选举舞弊”行为。

不过，他星期四（17日）在自己创立的社交媒体平台Truth Social上说，如今新闻发布会已没有举行的必要，因为其律师团“更愿意将这些我认为无可辩驳和压倒性的选举舞弊及违规证据，提交进正式的法律文件中”。

特朗普自2020年落选以来，一再声称选举中存在大量舞弊行为。这些说法已被法院、州审查机构和他自己的政府成员驳回。他还被佐治亚州和联邦法院指控试图推翻选举结果。

另据《纽约时报》等媒体报道，特朗普的律师星期四请求法官驳回政府在明年1月初就特朗普试图推翻选举结果指控进行审判的提议，将诉讼程序推迟到2026年4月，即2024年大选之后近一年半。

特朗普的律师称，由于此案的历史性以及律师团需要整理的大量证据，审判需要特别延迟。据路透社报道，特朗普的律师在给负责此案的法官的致信中说：“公众利益在于正义和公平审判，而不是仓促判决。”

据报，该案的材料多达8.5TB，总计超过1150万页。

特朗普官司缠身，包括卸任后不当处理机密文件等40项联邦控罪，以及在纽约州被控34项伪造商业记录罪名等。