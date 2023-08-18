联合国开会讨论并谴责朝鲜人权问题

联合国安理会星期四（8月17日）召开会议讨论朝鲜人权状况，多国谴责朝鲜人民人权遭到侵犯，并敦促朝鲜政权对此承担责任。

综合韩联社和法新社报道，安理会是应美国要求召开此次会议，这也是安理会时隔六年再次以朝鲜人权为议题举行会议。朝鲜代表缺席会议。

会议谴责朝鲜在核武器计划上投入巨资，却让人民陷入挨饿和缺乏基本必需品的困境。联合国人权事务高级专员蒂尔克（Volker Turk）在会上指出，朝鲜人民经历日益严重的政治压迫，同时经济状况恶化，系统性侵犯人权的行为普遍存在，许多侵犯人权行为“直接源于或支持着朝鲜日益加剧的军事化”。

美国驻联合国大使托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）在一份联合声明中谴责了“侵犯和践踏人权的行为”，并指这些行为“与朝鲜的大规模杀伤性武器和弹道导弹开发密不可分”。

联合国人权办公室朝鲜问题特别报告员萨尔蒙（Elizabeth Salmon）指出，全球制裁导致朝鲜边境长期关闭，加剧了人民的苦难，包括面对粮食短缺问题。她说，平壤的政策是优先为军队提供资源，“朝鲜领导层继续要求国民勒紧裤腰带，以便将可用资源用于支持核计划和导弹计划。”

报道称大多数安理会成员谴责朝鲜生活条件和人权状况的恶化，朝鲜因其核武器计划而受到安理会和主要国家的严厉制裁。中国和俄罗斯的代表则认为，安理会不是审查朝鲜人权问题的地方。两国指出，此次讨论毫无建设性可言，也没有为缓和该地区的战略紧张局势提供任何解决方案。

此外，据朝中社星期五（18日）发布朝鲜领袖金正恩到受热带风暴卡努袭击农田视察的照片，并在报道中指金正恩赞扬军方为抢救农作物所做的努力。

金正恩强调，遭受积涝灾害的有关农场要抱着信心，积极参加农业生产，并敦促农业部门最大程度减少灾害性气候造成的损害，科学搞好施肥培植管理，保障农作物的安全生长，从而使全国的所有农场都获得高产成就。