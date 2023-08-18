外媒：大量国民饿死 金正恩亲赴稻田视察灾情

韩国间谍机构称，朝鲜正面临大规模饥荒，大量民众被活活饿死。朝鲜领导人金正恩则于星期五（8月18日）亲赴农场监督军机喷洒农药，以挽救主要农作物。

法新社报道，韩国国会议员柳尚范星期四（17日）引述韩国间谍机构报告称，在今年1月至7月间，朝鲜有约240名国人饿死，这一数量是最近年均110人的两倍之多。此外，朝鲜经济还陷入了恶性循环，从2020年到2022年的三年内持续出现经济负增长。

雪上加霜的是，热带风暴“卡努”上周登陆朝鲜后，便在这块基础设施薄弱、森林砍伐普遍、易受洪水侵袭的土地上肆虐，导致大量农作物被毁。

朝鲜领导人金正恩（右二）蹲在江原道一处稻田边视察农作物的修复情况。（法新社）

为了挽救国家的粮食命脉，金正恩于星期五前往江原道的稻田视察灾情。朝中社发布的照片显示，金正恩身穿白色夹克和长裤，蹲在稻田边。多架军用直升机则在稻田上空喷洒农药。

金正恩说，朝军对台风灾害的快速反应“创造了在短时间内恢复被淹农田的奇迹”。他预测，朝军的爱国主义精神将有助挽救农作物，指“损失将完全恢复”。

尽管当局派遣了多架军机喷洒农药，但有专家对这一操作的有效性存疑，批评为“作秀”。（法新社）

不过，一些专家对金正恩的操作表示质疑。同为脱北者的世界朝鲜研究所研究员安灿日认为：“金正恩调动空军飞机（挽救农作物）的命令不过是在作秀。”

安灿日说，“向农作物喷洒杀虫剂的最佳时机已经过去”，朝当局需要出动军队恢复台风造成的作物损失也表明，当局可能已经耗尽其他可用资源。