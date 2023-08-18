报告：受全球暖化影响 英军须作出紧急调整

英国下议院公布报告称，英国部队和军用设备须迅速适应在持续升温的极端高温中，开展军事行动。报告强调，当局还须思索当北极冰盖消融后，将如何开辟新航线和潜在战场。

彭博社星期五（8月18日）报道，随着气候变化正在加速消融极地冰层，预计北极周围海域将被迫进一步“开放”，从而导致交通、贸易，甚至是俄罗斯在西伯利亚采矿活动的增加。这些变化与其他气候突发事件叠加后，将引发一项关键挑战；即国家该如何确保军事力量能在极端的环境中正常运行。

英国国会议员、报告作者兼国防委员会主席埃尔伍德（Tobias Ellwood）说：“气候变化是未来的一部分……可以预见，武装部队将不得不在要求更严格的环境中、在更极端的温度下开展行动。”

他补充说：“适应能力将是武装部队取得成功的关键。”

报告列举了气候变化对英国军事资产造成的负面影响，其中包括设定在最高45摄氏度的气温中行驶的军用车辆，在伊拉克和阿富汗开展军事行动时，不得不在超过50摄氏度的高温下运行。

此外，传统上依赖海洋冷却效应的军舰因海洋温度持续变暖，而影响现有发动机的运行功效。

英军面临的其他挑战还包括，若北极地区开放通行，当局还须拨款改装现有战舰舰队以应对北极冰。报告称，俄罗斯、中国和加拿大等其他国家正在为这些航行“加固部分船体”。

报告建议，英国防军还可以做“更多的事情”减少碳足迹，建议当局应重点将低碳技术应用到现有的军事基地和基础设施中，以降低碳排量。