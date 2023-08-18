沙亚南轻型飞机坠毁时天气晴朗 或因系统故障导致

马来西亚航空前首席飞行员阿末胡先分析称，雪兰莪首府沙亚南日前发生的空难事故或受机体失控、负载不稳、引擎失灵，或技术系统故障等因素影响。

《东方日报》星期五（8月18日）报道，阿末胡先说：“虽然事发时天空晴朗气流稳定，能见度超过10公里，但无法排除（飞机出现）异常事件的可能性。”

阿末胡先指出，这些因素都可能导致飞行员未能在飞机坠毁前发出任何求救信号。

马国当局在失事地点拉起警戒线并开展侦查工作。（法新社）

阿末胡先排除了部分酿成飞机失事的可能性，例如风向突然改变，以及飞机耗尽燃油等。

他补充说：“不存在飞机耗尽燃油的可能性，这一点能从浮罗交怡的日志中得到证实，且飞机在坠毁之后还引发爆炸，意味著飞机仍存有足够的燃油降落。”

这架轻型飞机星期四（17日）下午2时47分联系梳邦机场塔台请求降落，并在一分钟后获得降落许可。但在两分钟后，飞机却突然坠毁在沙亚南的埃尔米娜新区（Bandar Elmina）附近，导致10人死亡；死者包括两名不幸受波及的电单车骑士与乘客。

坠机事故发生一天后，马国特别灾难和应急小组成员在沙亚南的坠机现场收集残骸。（法新社）

阿末胡先说，在通常情况下，降落许可是飞机在距离跑道7至10公里的范围内发出，意味著飞机在著陆前的三到五分钟内，高度会处在1500英尺至3000英尺之间。

他补充称：“如果飞机在2万英尺的高度失控，飞行员仍然有时间去纠正这一情况，并联系空中交通管制中心。然而在这起事故中，飞机的高度处在低空中，且没有发出紧急呼救，视频显示了机体致命、不受控制、直接撞击地面自燃的过程。”

8月18日，几名特别灾难和应急小组成员在沙亚南的坠机现场收集机体残骸。（法新社）

据了解，失事飞机并未装有“飞行数据记录器”（FDR），仅载有“驾驶舱话音记录器”（CVR），预计将增加后续调查的难度。

阿末胡先说：“如果没有飞行数据记录器，那飞行图、方向、速度、高度等航行数据都会丢失，这将使得调查变得复杂，无法从技术角度准确查明事故原因。”