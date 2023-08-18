英年轻护士谋杀七名婴儿被判罪名成立

英国一名年轻的护士因在医院新生儿科室内先后谋杀七名新生儿，以及试图谋杀另外六名婴儿被判有罪。

综合英国广播公司（BBC）和路透社报道，这起针对婴儿的连环谋杀案发生在2015年和2016年，在此期间，现年33岁的露西·莱特比（Lucy Letby）在英格兰西北部切斯特伯爵夫人医院的新生儿科室内，先后杀害五名男婴和两名女婴，并经常在值夜班时袭击其他新生儿。

莱特比会向一些受害婴儿注射胰岛素，对他们下毒，也会向其他婴儿注射空气或强行喂奶。

英国警方公布在莱特比住家搜集到的手写字条，其中一行写着“我是恶魔，是我杀了他们”。（路透社）

莱特比被捕后，警方在她的住家中搜出一张手写的纸条，上面写道：“我故意杀死他们，因为我不够好，无法照顾他们……我是一个可怕的恶魔。我是恶魔，是我干的。”

目前，陪审团尚未就莱特比对另外四名婴儿的谋杀未遂指控做出裁决。

莱特比否认了针对她的22项指控，并将婴儿的死亡原因归咎于医院卫生水平欠佳和人手不足。

另一方面，切斯特伯爵夫人医院则因未能及时重视婴儿死亡情况、迟迟未向警方报案，以及试图让医生保持沉默而备受抨击。

8月17日，英警在莱特比位于切斯特的住家内逮捕她。（路透社）

该医院的新生儿科室首席顾问布雷瑞（Stephen Brearey）曾在2015年10月向院方提及对莱特比的担忧，却未能引起院方关注。在那之后，未受到任何调查的莱特比再把魔掌伸向另外五名婴儿，造成其中两名婴儿死亡。

布雷瑞说，在发生最后两起婴儿死亡事件后，他于2016年6月要求莱特比停职。不过，医院管理层最初还拒绝执行停职处分，并要求医生们向莱特比道歉。