拜登：预计今年秋季与习近平会面

美国总统拜登说，预计将在今年秋季与中国国家主席习近平会面。

法新社报道，拜登星期五（8月18日）在与日韩领导人会面后，回答记者的提问时说：“我期待并希望在今年秋天跟进我们在峇厘的对话，这是我的期望。”

拜登和习近平去年11月在峇厘举行的二十国集团（G20）首脑峰会期间会面后，就没有再通话。两国元首当时达成稳定双边关系、避免滑向冲突的共识。

拜登将邀请习近平11月访问旧金山，届时美国将举行亚太经济合作论坛首脑峰会。

G20下月即将在印度举行峰会，拜登的言论是否会影响他与习近平在峰会期间会晤的可能性，令人关注。

拜登上周在犹他州的政治筹款活动上说，中国正面对经济和人口问题，他担心这个全球第二大经济体会因此变成可能威胁全球其他地区的“定时炸弹”。白宫则试图淡化拜登指中国是“定时炸弹”的言论，称拜登的发言与华府过去对北京的批评是一致的，并没有更强硬。

他今年6月另在一场筹款活动中，称中国国家主席习近平为“独裁者”，北京随即指拜登的言论是一种挑衅。

拜登于8月9日签署行政命令，限制美国公司和个人在敏感技术领域对华投资，包括半导体、量子运算与人工智能（AI）。中国外交部和商务部提出严正交涉，中方强调保有采取相应反制措施的权利。