美日韩首脑会晤 建共享情报新热线开展年度军事演习

美日韩领导人会议在戴维营举行，宣布计划与日韩两国举行年度领导人级别会议，并将建立三国之间迅速共享情报的新热线。

彭博社和路透社报道，美国总统拜登星期五（8月18日）在华盛顿近郊的戴维营与日本首相岸田文雄和韩国总统尹锡悦会晤。

拜登当天在记者会上说，美日韩三国将继续 “开创合作的新纪元，并再次下定决心，在整个印太地区乃至全世界，成为一股善的力量”。

“我们在这个历史性的地点会晤来迎接一个历史性的时刻……美国对这两个国家的承诺坚定不移。我个人从一开始就致力于将这三个国家汇聚在一起。”

拜登说，三国还将开展年度多领域军事演习，借此将三边防务合作提升到全新水平，并将加强关于朝鲜导弹发射和网络活动的信息共享。

他称这些措施将有助于三国应对共同威胁，这包括中国在亚太地区的势力扩张和朝鲜的核计划。

三国领导人发表的联合声明说：“有关我们最近目睹中国在南中国海采取的危险和具侵略性的行动，以支持中国拥有这一海域主权不合法的主张，我们……强烈反对任何单方面改变印太平洋水域现状的企图。”

声明还说，三国同意采取“显著措施”来加强三国间的安全合作，包括承诺在危急时刻相互磋商。

另一方面，拜登还说，三国将携手打击朝鲜转让潜在武器给俄罗斯。