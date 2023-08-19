消息：拜登9月访越南 签署战略合作伙伴协议

消息人士称，美国总统拜登将于9月中旬访问越南，届时将与越南签署战略合作伙伴协议，提升双边关系。

美国“政治”（Politico）新闻网站星期五（8月18日）引述三名知情人士报道，这项协议将允许开展新的双边合作，从而推动越南在半导体生产和人工智能等领域发展高科技产业的努力。

一名熟悉有关计划的消息人士则告诉路透社，拜登总统正在考虑9月份造访越南。

拜登日前透露，他“很快”就会造访越南，因为越南想提升与美国之间的关系，成为美国的重要伙伴。白宫目前尚未证实拜登访越的计划。

美越贸易联系日益密切，两国都对中国在该地区日益增强的实力感到担忧。多年来，由于中国在南中国海宣称拥有广泛的领海主权主张，北京与东南亚国家，特别是越南和菲律宾之间的摩擦加剧。

美国一直努力要将与河内的关系，从过去10年所谓的“全面化”关系提升至“战略”伙伴关系，但越南始终抱持谨慎态度，因为担心会激怒中国或俄罗斯。中国是越南最重要的外资来源之一，俄罗斯是越南的另一个传统伙伴，美国则是越南最大的出口市场。

不过，今年4月，越南总理范明正同美国国务卿布林肯会面时表示，越南希望深化同美国的关系。

官员们没有透露拉近美越关系将意味什么，但专家认为，这可能包括加强军事合作和美国武器供应。