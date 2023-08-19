希拉里飓风北移 墨西哥与美国加州或出现洪灾

天气预报指，四级飓风希拉里（Hilary）星期五（8月18日）向墨西哥下加利福尼亚半岛（Baja California peninsula）袭来。当局首次向加州发布热带风暴警报，并警告说或将引发严重水灾。

综合外电报道，美国国家飓风中心星期五晚上说，希拉里飓风的最高风速为每小时约209公里，低于稍早前的每小时225公里的最高风速，但仍属四级风暴。

飓风中心还说，加州从墨西哥边境到洛杉矶和奥兰治县已发布了热带风暴警报。墨西哥下加利福尼亚半岛大部分海岸线等地也发布了飓风和热带风暴警报。从星期五晚到星期天（20日），整个半岛都可能出现引发山体滑坡的暴雨。

它在最新发布的预警中说：“本周末和下周初，墨西哥下加利福尼亚半岛和南加州大部分地区可能会出现危及生命和具灾难性潜力的洪灾。”

墨西哥下加利福尼亚半岛横跨两个州属。其北部州属星期五取消了非必要的公共活动，包括到下星期一（21日）停课。当地第二大城市蒂华纳敦促处于高危地区的民众前往临时避难所。

上述半岛的南部州属展延原定星期五举行的棒球赛事，并指将关闭港口至星期五晚上。该州州长说：”我们都必须采取预防措施，在家中储备水和基本生活必需品，但不要进行恐慌性采购。”