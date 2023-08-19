佩通坦：达信8月22日返回泰国

泰国前首相达信幼女佩通坦说，流亡海外15年的达信，计划在下星期二泰国国会投选新首相当天回国。

法新社报道，佩通坦在社交媒体上说：“星期二（8月22日）早上9时，我将到曼谷廊曼机场迎接我的父亲。”

《曼谷邮报》引述消息人士说，泰国警方和有关机构已经召开会议，为泰国前首相达信下周初重返泰国做准备。

现年74岁的达信2006年因军事政变下台后，被控涉及贪腐等多项刑事案，遭最高法院判处罪名成立，被判坐牢10年。为躲避牢狱之灾，他从2008年起流亡海外。

达信一旦飞抵泰国，料将被带到最高法院再送往特别拘留中心，最后入狱。

此外，泰国国会上下两院将于22日召开联席会议投选新首相，希望能结束自5月大选以来逾三个月的政治僵局。为泰党已决定推举社德他为首相候选人。

为泰党日前已退出前进党领导的联盟，另外结盟尝试组织政府。首相表决中，候选人须获上下两院过半数议员支持。为此，为泰党努力说服其他政党结盟，甚至是违背竞选承诺，邀请亲军方政党——公民力量党和泰国人团结建国党（简称泰建国党）合作。

泰国政治学者育塔蓬则告诉法新社，传言达信回国的消息已经传了许久，无法保证这一次会真正实现。达信原定8月10日回国，但他日前以需做身体检查为由把日期推迟“不超过两周”。

育塔蓬认为，达信有“一半的可能”会在下周回国。“他于22日回国，与国会投选首相是同一天，这可能会促使下议员投票支持社德他，但可能会对上议院议员造成困扰。”