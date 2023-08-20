尼日尔政变军领袖：国家三年内恢复民主

尼日尔政变领导人说，政变的目标并非夺权，政权过渡期不会超过三年，但若遭到袭击，后果就不会那么简单。

法新社报道，发动尼日尔政变的军人领导人奇亚尼（Abdourahamane Tchiani）星期六（8月19日）晚上发表电视讲话，宣布举行为期30天的“全国对话”，以制定“具体建议”，为“新宪法生活”奠定基础。不过，他也警告称，任何对尼日尔的攻击都不会像“公园散步”（a walk in the park）那样轻松。

7月26日，尼日尔爆发军事政变并推翻了总统巴祖姆（Mohamed Bazoum），奇亚尼随后宣布自己为尼日尔新国家元首。

政变遭到美国、欧洲国家和联合国的谴责。美国总统拜登日前呼吁立即释放民选总统巴祖姆，维护尼日尔来之不易的民主。

由15个国家组成的西非经济共同体（ECOWAS，西共体）领导人7月30日在尼日利亚首都阿布贾召开紧急会议，要求尼日尔政变军人在一周内释放总统巴祖姆并恢复其总统职权，并宣布对尼日尔以及参与政变的尼国军人实施一系列制裁。奇亚尼则称不会接受所有来自西共体的制裁，不会向任何一方的威胁让步。

奇亚尼星期六发表讲话当天，西共体代表团抵达尼日尔并会见了被政变军人扣押的总统巴祖姆。一位与西共体关系密切的人士向法新社透露，巴祖姆“精神状态良好”。

尼日尔电视台的画面显示，巴祖姆面带微笑，与西共体代表团成员握手。电视画面还显示尼日利亚前领导人阿布巴卡尔（Abdulsalami Abubakar）与奇亚尼进行了交谈，但交流内容尚未公开。

奇亚尼当天在电视讲话中指责西共体“准备与外国军队合作建立一支占领军，来攻击尼日尔”，但他并未点名具体国家。