飓风“希拉里”持续影响美墨西岸 恐酿致命洪灾

受飓风“希拉里”影响，墨西哥下加利福尼亚半岛（Baja California peninsula）以及美国西南部部分地区遭遇暴雨，有可能迎来“灾难性、危及生命的”洪灾。

法新社报道，美国国家飓风中心（NHC）星期六（8月19日）说，飓风“希拉里”已降为二级飓风，较此前的四级稍有减弱，但仍能够造成“大范围破坏”，预计下加利福尼亚沿岸的飓风状况将持续到星期天（20日）上午。

为抵御“希拉里”的侵袭，墨西哥旅游胜地卡波圣卢卡斯（Cabo San Lucas）已在海岸铺设数千只沙袋，并竖起防护板。军事人员在当地海滩上展开巡逻。

根据NHC的数据，截至星期六下午，“希拉里”的最大持续风速为每小时175公里，伴有更大强度阵风。“希拉里”的飓风中心将从当天下午到星期天上午，持续靠近下加利福尼亚半岛的中西部海岸，然后在星期天下午和晚上穿过加利福尼亚南部。

预计“希拉里”在到达加州南部和内华达州南部之前，将减弱为热带风暴，届时仍可能出现强降雨和洪水。NHC说，加州南部和内华达州南部部分地区降水量预计将达到约7.62厘米至15.24厘米，个别地区降水量将达到25.4厘米，有可能出现危险甚至灾难性的洪水。

加州州长应急服务办公室主任沃德（Nancy Ward）警告称，“希拉里”可能是十多年来袭击该州最严重的风暴之一。

美国联邦紧急事务管理局（Fema）已预先向“希拉里”的目标地区部署了小组，总统拜登也将定期收到“希拉里”相关的最新消息。

飓风每年都会袭击墨西哥的太平洋和大西洋沿岸，虽然飓风残余有时会影响加州，但以热带风暴强度侵袭该州的气旋并不多见。科学家警告称，随着气候变化，世界变得越来越热，风暴的威力也随之增加。