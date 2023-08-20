韩警方：疑朝鲜黑客攻击美韩“乙支自由护盾”联演

韩国和美国将从星期一（8月21日）起开展为期11天的“乙支自由护盾”（UFS）的下半年联合军演。韩国警方称，有疑似朝鲜黑客企图对这次演习发起攻击。

韩联社星期天（20日）引述韩国国防部报道，韩美“乙支自由护盾”联合军演内容将反映进一步升级的朝鲜核导能力、安全形势变化、俄乌战争的经验教训等。韩政府官员说，此次联演是实战化演习，旨在增强韩美同盟的联合应对能力，提升打赢全面战争的能力。

据政府官员介绍，“乙支自由护盾”演习将首次模拟朝鲜在战时或有事时散布假消息的情况，演练打击朝鲜以宣传战况对朝有利，或扰乱韩方社会为目的散布的假新闻和假信息。演习也将扩大实施野外机动训练。

法新社报道，韩国京畿南部省警察厅星期天说，有疑似朝鲜黑客企图对“乙支自由护盾”联合演习发起攻击。根据京畿南部省警察厅的一份声明，这些黑客疑似与一个名为“Kimsuky”的朝鲜组织有关，对在本次联演战争模拟中心工作的韩国承包商进行了“持续的恶意电子邮件攻击”。“警方调查证实，朝鲜黑客组织应对此次攻击负责。”

据报，“Kimsuky”黑客使用“鱼叉式网络钓鱼”策略，即发送嵌入电子邮件的恶意附件，从受害者那里窃取想要的信息。根据美国网络安全和基础设施安全局2020年的调查结果，该组织“很有可能受朝鲜政权指派，执行全球情报收集任务”。

报告还说，该组织或自2012年起开始活跃，以韩国、日本和美国的个人及组织为目标，重点关注与朝鲜半岛、核政策和制裁相关的外交政策与国家安全问题。

法新社报道称，美韩两国此次联演旨在应对来自拥有核武器的朝鲜日益增长的威胁。平壤将此类演习视为入侵预演，并多次警告将采取“压倒性”行动以作回应。