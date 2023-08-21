美韩实施联演之际 金正恩视察朝海军部队

朝鲜领导人金正恩视察朝鲜海军部队，并观摩战略巡航导弹发射训练。

朝中社星期一（8月21日）发布新闻稿称，金正恩视察了朝鲜人民军海军东海舰队近卫第二水上舰艇战队，了解了水上舰艇战队所属军舰的战斗动员准备及备战情况、军人的部队生活和军港改建计划。他还登上即将进入海上警戒值勤的警卫舰，具体了解军舰武器装备和战斗准备状态。

报道称，金正恩当天还观摩了警卫舰水兵的战略巡航导弹发射训练。

金正恩强调，朝鲜人民军海军有着保卫国家主权与安全方面的重大使命和任务，海军所有水上水下军舰部队要坚决保持经常性动员姿态，同时进一步加快军舰改造和舰上及水下武器系统开发等海军武器装备现代化，提高海军现代性和战斗能力。

朝中社的报道并未说明金正恩是何时进行的此次视察。不过，在上述新闻稿发布之际，韩国与美国联合展开的“乙支自由护盾”（Ulchi Freedom Shield，UFS）军演星期一就要拉开帷幕，演习目的是为应对来自拥有核武器的朝鲜日益增长的威胁。

韩联社星期天（20日）曾报道称，有疑似来自朝鲜组织的黑客已瞄准韩美“乙支自由护盾”，并对在联演战争模拟中心工作的韩国承包商发起了电邮攻击。

此外，美日韩三国首脑上周在美国戴维营举行了首次峰会。韩联社星期天引述韩总统办公室发言人李度运报道，从安全层面看，韩方认为三国首脑峰会提升了对朝鲜核导威胁的应对力量，国家安全防线正变得更加牢固。