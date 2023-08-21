特朗普：将不参加共和党总统候选人首辩

美国前总统特朗普宣布，他将跳过首场共和党总统候选人辩论。

综合法新社和美国政治新闻网站POLITICO报道，特朗普星期天（8月20日）在自己的社交媒体平台Truth Social上说，他在担任总统期间取得了巨大成功，包括在“能源独立、边境和军队强大、史上最大力度减税和监管措施、无通胀、史上最强劲经济等方面”；他在美国人民中很受欢迎，美国人对他非常了解，因此他没有必要参加共和党的首场总统候选人辩论。

2024年共和党首场总统候选人辩论定于星期三（23日）在威斯康星州密尔沃基举行。根据此前的报道，特朗普6月底接受路透社电话采访时曾透露，他可能不会参加这场辩论。

不过，首场辩论的主持人之一、福克斯新闻（Fox News）主持人拜尔（Bret Baier）接受POLITICO采访时透露，特朗普届时虽不会现身，但会参与提问。

特朗普在星期天的贴子中指出，最新一波民调显示他在共和党候选人中遥遥领先。这也是他近期多次表露可能不参加首辩的理由。

其中，哥伦比亚广播公司（CBS News）当天公布的民调显示，尽管特朗普今年已被四次起诉，官司缠身，仍有逾六成的受访者表示将投票支持他。而同一民调中，最接近特朗普的竞争者，佛罗里达州州长德桑蒂斯，仅获得16%的支持率。其他竞争者的民调结果均为个位数。

特朗普此前还说，他不会签署共和党全国委员会的“忠诚承诺书”。承诺书要求所有初选落选者支持最终提名人，这也是全国委员会对首辩登台的一项要求。

根据POLITICO的分析，除了德桑蒂斯以外，另有八名候选人获得了星期三首辩的登台资格：企业家拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy）、前副总统彭斯（Mike Pence）、前美驻联合国大使黑莉（Nikki Haley）、参议员斯科特（Tim Scott）、前泽西州州长克里斯蒂（Chris Christie）、北达科他州州长伯格姆（Doug Burgum）、前密西西比州州长哈钦森（Asa Hutchinson），以及商人约翰逊（Perry Johnson）。POLITICO称，这八位候选人均表示会参加首辩。