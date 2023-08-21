危地马拉总统选举 黑马阿雷瓦洛胜选　

危地马拉总统选举落幕，64岁的“黑马”贝尔纳多·阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）大获全胜。

法新社报道，危地马拉星期天（8月20日）举行总统选举投票。根据官方已计算的95%选票结果，阿雷瓦洛获得59%的选票。来自传统中左翼政党的前第一夫人托雷斯（Sandra Torres），截至当晚以36%的得票率位居第二。

报道称，阿雷瓦洛传达的反腐败信息提振了选民的精神。危地马拉选民对贫困、暴力和腐败等问题感到绝望，这些问题让危地马拉陷入瘫痪，迫使成千上万的危地马拉公民移居国外，以寻求更好的生活。

阿雷瓦洛将接替右翼总统贾马特（Alejandro Giammattei）成为危地马拉的新任领导人。贾马特执政期间，多名打击贪污腐败的检察官被捕，或被迫流亡。贾马特还曾打击持批评意见的记者。

危地马拉前总检察长帕斯伊帕斯（Claudia Paz y Paz）对法新社表示，腐败分子“已经逐步控制了所有国家机构”。

阿雷瓦洛是危地马拉首位民选总统胡安·何塞·阿雷瓦洛（Juan Jose Arevalo）的儿子，他在竞选活动中抨击了腐败政客带来的祸害。

在经历了第一轮投票的低投票率和无效票后，选举委员会在星期天投票结束时报告称“投票率达到了历史最高水平”，并声明当天没有发生“重大事件”。

根据世界银行的数据，危地马拉是拉丁美洲贫困、营养不良和儿童死亡率最严重的国家之一。危地马拉也是世界上谋杀率最高的国家之一，许多谋杀案都是与贩毒有关的帮派暴力造成的。

此外，阿雷瓦洛此前还曾表示，若他当选将寻求与中国大陆建立更紧密的关系。他6月接受危地马拉广播电台采访时说，危地马拉需要努力扩大与中国的贸易关系，本国外交政策须以自身利益为基础，成为自己外交政策的主人。

危地马拉是台湾的邦交国。阿雷瓦洛并未表明会与台湾断交而转与中国大陆建交，他称危地马拉寻求在相互尊重的前提下，与台湾和中国大陆维持良好的政治关系。

目前，危地马拉选举委员会已向阿雷瓦洛致以祝贺。阿雷瓦洛说，总统贾马特也已向他发来贺电。