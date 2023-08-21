疫情后朝鲜首次商业航班突遭取消

冠病疫情三年多来，朝鲜高丽航空原计划于星期一（8月21日）执行首趟商业飞行，但航班在最后一刻突然取消。

法新社报道，高丽航空JS151航班原定于星期一上午9时50分到达中国北京首都国际机场。记者当天聚集在机场等候，但在原定到达时间近两个小时后，候机楼的航班告示牌意外显示JS151已被取消。

北京首都国际机场客服人员对法新社表示，高丽航空没有说明取消航班的原因。

法新社当天未能与高丽航空北京办事处取得联系，记者发现，办事处的玻璃门紧锁并上了门闩。

同层的一名工作人员说，高丽航空公司的工作人员偶尔会出现，但当天上午没有人出现。

法新社援引一位了解高丽航空中国业务的匿名人士称，不知道平壤和北京之间有任何定期航班，公司没有收到朝鲜政府关于重启飞往中国航班的通知。“你们得到的信息是错误的。航班尚未恢复。”该人士说。

自2020年初为应对冠病疫情而关闭边境以来，朝鲜在很大程度上一直与外界隔绝。JS151原本将成为三年多来朝鲜的首次国际商业航班。

韩国负责管理与朝关系的首尔统一部官员对法新社表示，统一部对航班取消一事“完全不知情”。但该官员指出，已经出现了朝鲜重新开放边境的各种迹象。不过，目前还很难确定朝鲜是全面还是有限和有控制地开放边境。

法新社引述美国专门报道朝鲜消息的NK News报道，高丽航空将于星期五（25日）和下星期一（28日），从俄罗斯符拉迪沃斯托克飞往平壤。