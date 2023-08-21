报告：沙特边防军大规模杀害移民 致数百人死亡

人权组织公布新报告称，沙特阿拉伯的边防军在与也门相接的边境地区，大规模杀害移民，造成至少655人死亡。

英国广播公司（BBC）星期一（8月21日）引述在地移民报道称，沙特边防军会无差别向移民举枪，导致他们的四肢被枪弹打断，边境小路上还能看到被丢弃的尸体。

人权观察组织（HRW）在一份名为“他们像雨点般向我们开火”的报告中，涵盖了沙特边防军从2022年3月到今年6月，涉嫌在也门与沙特交界的北部边境，对移民开展28起涉及爆炸性武器独立袭击和14起近距离枪击事件。

报告主要作者哈德曼（Nadia Hardman）告诉BBC：“我们所记录的基本上是大规模屠杀……我看到了幸存者发给我的数百张图片和视频。它们描述了非常可怕的伤害和爆炸伤。”

21岁的穆斯塔法告诉BBC，他在试图偷偷越境时遭边防军射击，当“此起彼伏”的枪声结束后，他才发现自己的“一部分腿已不存在”。他说：“我去沙特是因为想改善家人的生活。现在，反而是我的父母为我打理一切。”

另一名花费了2500美元（约3400新元）只为开展新生活的18岁少女，最终却在边境被枪弹击中，永远失去一只手上的所有手指。

根据联合国国际移民组织的统计，每年有20多万人尝试从非洲之角经海路前往也门，然后再前往沙特阿拉伯。而在此过程中，许多移民遭到监禁和殴打，更多人则一去不复返。

哈德曼补充说，至少有655人死亡，但边境口岸地处偏远，很难找到幸存者，因此无法准确知道有多少人遇害，死亡人数或达数千人。

不过，沙特当局拒绝承认涉嫌“系统性杀戮”移民的指控，称当局没有发现任何信息或证据证实这些指控。