周一美市盘前走高 重点谈线上奢侈品零售商Farfetch季度业绩

星期一（8月21日）重点：

●在标准与普尔500指数连续第三个星期下跌后，美国华尔街股市主要股指期货星期一（8月21日）开盘小幅走高。除了晶片巨头英伟达即将在本星期发布的业绩报告之外，市场的另一焦点是在美国联邦储备局主席鲍威尔本星期五（25日），在堪萨斯城联邦储备银行年度经济政策研讨会的公开演讲。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升18.90点或0.43％，报4388.60点；纳斯达克100指数期货起77.10点或0.52％，报14771.90点；道琼斯指数期货也升高了102.30点，报34603.00点。

●标准与普尔500指数上星期五（8月18日）收盘几乎持平。防御性板块和能源股的上涨抵消了大型成长股的疲软。

●标准与普尔500指数上星期五下跌27.05点，闭市报4030.61点。重量级的道琼斯指数则跌184.41点，闭市报32098.99点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.96％或120.84点，以12484.32点收市。

●美国股市上星期五的交易一般，交易所的总成交量是106亿股，比过去20天的110亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

●据《华尔街日报》报道，脸书母公司Meta Platforms预计会在本星期推出微博应用程序Threads的桌面版本。这个应用程序将会是X（以前的推特）的一大竞争对手。Threads在今年7月份推出手机版本时，曾是下载量最快达到1亿次的应用程序。Meta Platforms股价在今晚盘前起了0.46％，截稿时报284.54美元。

Threads这个应用程序将会是X（以前的推特）的一大竞争对手。（路透社）

●中资电动车制造商小鹏汽车（XPeng）管理层上星期在发布业绩时曾暗示，该公司可能会在今年第四季度推出现有车型改款版本。它的董事长兼首席执行官何小鹏也说：“我们将力争第四季度实现月交付2万辆的峰值。”这些消息带动小鹏股价在今晚盘前上升5.54％，截稿时报15.81美元。

●Zoom Video Communications将在今晚收盘后公布第二季度业绩报告。该视频会议公司的股价在今晚盘前上升0.92％，截稿时报66.90美元。

●星期一下文我们来看看线上奢侈品零售商Farfetch的最新季度业绩。今晚盘前该股起0.13美元，截稿时报2.74美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉、英伟达、Palantir Technologies、苹果和强生。截稿时，除了强生股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

在业绩发布后，只在短短的两天里，摩根大通（J.P. Morgan）和Keybanc的分析师就先后下调对Farfetch股的评级，也有至少有六家股票行分析团队下调了Farfetch的目标价。（路透社）

Farfetch Limited

（纽约证券交易所代码：FTCH）

在美国和中国这两个最大市场需求不稳定的情况下，线上奢侈品零售商Farfetch刚发布的业绩令人失望，股价也在上星期五下猛挫了超过45％，创下了该股历史新低，而且Farfetch高管也认为，今年的年度销售前景黯淡。

根据Farfetch截至今年6月底的第二季业绩报告，季度营业额5亿7210万美元，调整后的每股亏损是0.21美元。而市场分析师的普遍预测则是营业额6亿4870万美元，每股亏损是0.28美元。

Farfetch是在上星期四盘后发布了低于预期的营业额，所以股价在上星期五开盘时即刻做出了反应。虽然集团的亏损额是缩窄了，但是该零售商说，因为库存还有剩余，因此公司会削减来临的秋冬季的订货量。这又让市场分析师对Farfetch接下来的业绩感到担心。

不仅如此，Farfetch首席执行官内维斯（José Neves）在发布业绩时还说：“我们在美国和中国市场看到的是，奢侈品客户的活力有所减弱。现实情况是，它的复苏并不如我们之前在做第一季度业绩报告时所预测般的那样强劲。”

这次Farfetch也预计2023年全年商品交易总价值，也就是这个行业的关键收入指标，会是约44亿美元，比之前该公司高管们预测的49亿美元明显减少许多。

因此在业绩发布后，在短短的两天里，摩根大通（J.P. Morgan）和Keybanc的分析师就先后下调对Farfetch股的评级，另外也有至少有六家股票行分析团队下调了Farfetch的目标价。

其中Wedbush分析团队就在分析报告中说，Farfetch的第二季业绩“非常令人失望”。他们维持对该股的“持守”评级，但是把目标价从原本的5.00美元，大幅度下调至3.50美元。

在Tipranks的10名分析师中，则有三名仍给予Farfetch股“买进”评级，六名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是5.56美元。