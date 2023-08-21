马国三化妆品含有毒成份被紧急下架

马来西亚国家药剂监管机构（NPRA）日前检测到市面上有三款化妆品含有毒成分，紧急要求分销商立即下架有关产品，并敦促消费者停止使用。

综合《东方日报》和《新海峡时报》报道，马国卫生总监莫哈末拉兹星期一（8月21日）发表文告称，这三款产品皆出自当地化妆品品牌“Beautiful Ledehh”和“For U”。

当局指出，“Beautiful Ledehh”公司旗下的日霜、夜霜分别被发现含有有毒金属汞；“For U”公司的夜霜则含有强效物质对苯二酚（hydroquinone）、维甲酸（Tretinoin）和17-戊酸倍他米松（Betamethasone 17-valerate）。

莫哈末拉兹说，这些产品已被卫生部药剂服务高级官员勒令下架，且不再允许在国内贩售。违令者将面临高额罚款或三到五年的有期徒刑，或两者兼施。

他指出，化妆品内禁止含有汞成份，因为汞会被人体吸收进而损害肾脏和神经系统，甚至影响幼儿和胎儿的脑部发育。

而苯二酚、维甲酸和倍他米松戊酸酯属于受管制药物，须在卫生专业人士的建议下使用，否则可能导致副作用。

据了解，含有苯二酚的化妆品或导致食用者皮肤肿胀、肤色发生变化、过敏，严重者或患皮肤癌。而维甲酸或造成皮肤发红、疼痛、脱皮等；倍他米松戊酸酯则会导致使用者皮肤变薄，变成高敏肤质等问题。