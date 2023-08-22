泰国会投新首相碰上达信回国 分析：泰政坛将迎动荡

按计划，泰国前首相达信即将在星期二（8月22日）早上9时（新加坡时间8时）正式回归故土，泰国会则会在一小时后召开首相投选会议。分析称：“泰政坛将迎来动荡的一天。”

法新社报道，现年74岁的达信预计在星期二落地曼谷廊曼机场后，立即被警方逮捕。此前一天，他在X平台（前称推特）发文称：“我请求允许我回到泰国国土上生活，与我的泰国兄弟姐妹们共享空气。”

尽管达信此前多次取消回国行程，但分析普遍认为，所有迹象都表明，达信此次必然回泰。

泰国国家警察总长丹隆萨说：“我们已经准备好随时‘迎接’他的归来。”

2006年，达信因军事政变下台后，被控涉及贪腐等多项刑事案，遭最高法院判处罪名成立，须监禁10年。为了躲避牢狱之灾，他从2008年起流亡海外。

另一方面，泰国会将在星期二上午10时（新加坡时间上午11时）召开两院联席会议。议员在五个小时的辩论后，预计从下午3时开始投选新首相，5时30分结束。

在此期间，为泰党首相候选人社德他须在国会表决中获得上下两院749名议员中过半数（375）人支持。但继亲军方政党（泰国人团结建国党和公民力量党）正式加盟后，相信社德他将顺利争取到另61名军方委任的上议员支持，成功任相。

