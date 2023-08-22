电影《芭比》持续挑动海湾地区保守神经

自电影《芭比》在全球引发“粉红浪潮”以来，便持续在拥戴父权的海湾地区引发争议，部分中东国家禁止播放影片，但却未让舆论平息，反而激起更多涟漪。

法新社星期二（8月22日）报道，尽管科威特、卡塔尔和阿曼等国严禁播放《芭比》（Barbie），但在阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯，影迷们仍有机会观赏到这部极其卖座的女性主义电影。

阿联酋与沙特民众对《芭比》的追捧，可以从电影院前的粉色人流，以及座无虚席的影院中窥探出一二。

现年18岁的阿联酋少女瓦迪玛，身穿粉色传统长袍（Abaya）告诉记者：“我们从未想到，这样一部电影会在海湾国家上映。”

一名30岁的沙特母亲穆妮拉，带着三个穿着粉色衣物的女儿，一起走进迪拜影院。她说：“如果电影中的原则或概念与我们的信仰相悖，就不应该在沙特或其他海湾国家上映……但我们是来给这部电影一个机会的。”

这部上映仅一周便在全球收获超过4.7亿美元（约6.2亿新元）票房的电影，以90年代面世的儿童玩具芭比娃娃为题材，将当代女性在现实世界遭遇的两性不公，经芭比一角反射出众多值得深思与探讨的女权话题。

然而，并非所有排队等待观影的中东人都对《芭比》感兴趣。

一名带着四岁孩子准备观看另一部电影的母亲哈南说，她对《芭比》毫无兴趣。她补充称：“我支持自由和开放，但我听说《芭比》挑战了男子气概。”