周二美市盘前走高 重点谈视频会议平台Zoom季度业绩

星期二（8月22日）重点：

●科技股普遍上涨，带动美国华尔街股市主要股指期货星期二（8月22日）走高。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升18.40点或0.42％，报4418.20点；纳斯达克100指数期货起79.10点或0.53％，报15015.80点；道琼斯指数期货则起77.30点，报34541.00点。

●投资者对本星期即将公布的晶片巨头英伟达（Nvidia）业绩感到乐观，带动英伟达和其他相关科技股票上涨，整体交易气氛良好，纳斯达克指数和标准与普尔500指数隔夜（星期一）也双双走高。

●标准与普尔500指数隔夜上升30.06点，闭市报4399.77点。重量级的道琼斯指数则跌36.97点，闭市报34463.69点。以科技股为主的纳斯达克100指数也起了1.65％或241.85点，以14936.69点收市。

●美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是97亿5000万股，比过去20天的109亿9000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

●继隔夜上涨7.33％后，特斯拉（Tesla）股价在今晚盘前继续攀高3.48％，截稿时报239.33美元。股票研究公司Baird Equity Research也刚刚将特斯拉股添加到它的“最佳股票”名单中。

●美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）隔夜通过旗下的方舟基金，卖出总数17万零335股的Shopify股票。以隔夜的53.93美元收盘价计算，这些股票价值920万美元。Shopify股价在今晚盘前上升1.54％，截稿时报54.76美元。

●在广告业务强劲增长的推动下，中国搜索引擎巨头百度公司今天发布的第二季度营业额超标，带动百度股价在今晚盘前上涨4.16％，截稿时报130.12美元。

●星期二下文我们来看看视频会议平台Zoom Video Communications的季度业绩。今晚盘前这只股起2.21美元，截稿时报69.48美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉、英伟达、动视暴雪（Activision Blizzard）、Palantir Technologies和苹果。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

Zoom截至今年7月底有总共约21万8100名企业客户，较截至4月底的21万5900名多1％。（档案照片）

Zoom Video Communications

（纳斯达克证券交易所代码：ZM）

视频会议平台Zoom Video Communications（简称Zoom）隔夜盘后公布的第二财季业绩超标，带动该公司股价在盘后交易中上涨8％。

根据Zoom截至于今年7月底的第二季业绩报告，集团的营业额增长了3.6％，达11亿4000万美元，调整后的每股盈利是1.34美元。而Refinitiv之前搜集到的分析师平均预测则是营业额11亿2000万美元，每股盈利1.05美元。

业绩报告也显示，Zoom的季度净利跃升至1亿8200万美元，即每股净利0.59美元，比一年前同比的4570万美元净利，即每股净利0.15美元出色许多。

尽管业绩仍然出色，Zoom的发展速度确实是比两年前要缓慢得多了。当时因为疫情的关系，许多公司和学校纷纷注册高级账户，让员工和学生进行远程学习和工作，Zoom的收入几乎翻了五倍。但是现在，Zoom截至今年7月底有总共约21万8100名企业客户，只较截至4月底的21万5900名多1％而已。

对于接下来的业绩表现，Zoom高管们给于的季度营业额预测虽然略显不足，但是它的“赚钱能力”似乎提高了。高管们预计第三财季的调整后每股盈利会是在1.07美元至1.09美元之间，营业额则相信会是在11亿1500万美元至11亿2000万美元的区域。Refinitiv的分析师的平均预测是调整后每股盈利1.03美元，营业额是11亿3000万美元。

Zoom高管们也上调了他们对全年业绩的预测。高管们目前预计2024财年调整后每股盈利会是在4.63美元至4.67美元之间，营业额则应该是在44亿8500万美元至44亿9500万美元。以营业额的中位数来看，Zoom业务应该能够取得2％的增长。

在三个月前，Zoom高管们曾预计，集团调整后的年度每股盈利会介于4.25美元至4.31美元，营业额则在44亿6500万美元至44亿8500万美元之间。

在Tipranks的18名分析师中，有三名仍给予Zoom股“买进”评级，14名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是81.58美元。