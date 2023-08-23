拜登将出席G20领导人峰会 哈里斯代其出席亚细安峰会

美国总统拜登将于9月7日至10日访问印度并出席二十国集团领导人峰会。副总统哈里斯将在9月4日至7日访问印度尼西亚，并出席亚细安峰会和东亚峰会。

美国白宫星期二（8月22日）发布新闻稿说，拜登将与二十国集团（G20）伙伴讨论一系列共同努力来解决全球问题并应对全球挑战，包括清洁能源转型、应对气候变化、减轻俄乌战争对经济和社会的影响，以及提高包括世界银行在内的多边开发银行的能力，从而更好地消除贫困。

新闻稿称，拜登还将在访印期间赞扬印度总理莫迪对G20的领导，并重申美国对G20作为首要经济合作论坛的承诺，包括美国将在2026年主办G20会议。

此外，白宫宣布副总统哈里斯将在9月4日至7日访问印度尼西亚，出席在雅加达举办的亚细安峰会和东亚峰会（East Asia Summit），并与印太地区领导人进行接触。

新闻稿说，哈里斯此行“将推进促进我们共同繁荣和安全的倡议，包括推进我们在气候危机、海上安全、基础设施、经济增长、维护和加强该地区国际规则和规范的努力，以及其他地区和全球挑战方面的工作”。

据路透社本月初的报道，有消息人士透露，拜登预计不太可能出席9月的亚细安峰会，而是由哈里斯代为出席。报道引述几名亚细安外交官称，拜登政府公开强调与亚细安地区关系的重要性，如果拜登不去雅加达，将是一大遗憾。