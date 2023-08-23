非盟宣布暂停尼日尔成员国资格

非洲联盟（非盟）宣布暂停尼日尔的成员国资格。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，非盟星期二（8月22日）在声明中宣布，决定立即暂停尼日尔共和国参与非盟及其机关和机构的所有活动，直至该国切实恢复宪法秩序。

非盟和平与安全理事会于8月14日，在就尼日尔军事政变举行的会议上做出上述决定。

理事会呼吁非盟成员国和国际社会反对尼日尔军事政变“这一违宪的政府更迭，避免采取任何可能使尼日尔非法政权合法化的行动”。

不过，法新社报道指出，由于成员国之间存在强烈分歧，非盟对西非国家经济共同体（ECOWAS，西共体）决定在尼国部署待命部队的计划持谨慎态度。

尼日尔7月26日爆发军事政变后，西共体首脑最初给尼日尔军政府下达了七天最后通牒，要求其恢复文官统治。西共体也已对尼日尔实施制裁。

尼日尔军政府称不接受西共体的任何制裁。西共体政治事务、和平与安全专员穆萨（Abdel-Fatau Musah）日前表示，西共体不准备与尼国军政府进行“无休止的对话”。西共体已准备好在尼日尔进行军事干预，军队“随时准备出发”。

非盟和平与安全理事会声明称，理事会将对“在尼日尔部署待命部队的经济、社会和安全影响”的评估进行审查。

非盟称，联盟声援西共体通过外交手段恢复尼日尔宪政秩序的努力，敦促军政府将尼日尔及其人民的最高利益放在首位，并立即无条件返回军营，服从符合尼日尔宪法的文官政府。

这并非尼日尔首次遭非盟暂停成员国资格。2010年，尼日尔同样因军事政变被非盟中止成员国资格，政变结束后便迅速恢复了成员国身份。

非盟由包括尼日尔在内的55个非洲国家组成，成立于2002年，前身为“非洲统一组织”。