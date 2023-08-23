毛伊岛野火逾千人失踪 当局吁家属提供DNA

夏威夷毛伊岛野火肆虐两周以来，已有至少1100人失踪，美国当局呼吁家属帮助辨认遇难者遗体。

综合法新社和美国政治新闻网站POLITICO报道，这场大火至今已造成115人死亡，是一个世纪以来美国遭遇最致命的大火。截至星期二（8月22日），美国联邦调查局（FBI）已统计出1100名失踪人员，这一数字很可能继续上升。

联邦调查局设立了专门的电话热线，鼓励失踪人员亲属与调查局取得联系。调查局特工梅里尔（Steven Merrill）星期二说，搜寻工作非常需要公众的帮助，尤其是要获得更多信息来核实一些失踪者的详细情况。

毛伊岛警察局局长佩莱蒂埃（John Pelletier）说，当局正在完善数据，并希望“在未来几天内”公布经核实的失踪人员名单。

截至目前，115名遇难者中，只有27人的身份得到确认。联邦调查局和毛伊岛警方都敦促民众，若有亲属下落不明务必向警方报案，并提供脱氧核糖核酸（DNA）和更多信息，以便帮助开展搜寻工作。

在野火灰烬中识别面目全非的遗体是一项艰巨的任务，确认遇难者身份的关键一步便是获得失踪者家属的DNA。

DNA快速检测技术公司安德（ANDE）负责这次识别工作，副总裁弗伦奇（Julie French）说，现在已有近四分之三的遗骸进行了DNA检测，并得出了可搜索的DNA结果。不过，如果没有亲属的DNA信息来作比对，检测只会是徒劳一场。

据报，当局目前仅从失踪者或死者家属中收集到104份DNA样本，希望消除人们对收集过程的不信任。毛伊岛县地方检察官马丁（Andrew Martin）说，联邦调查局和警方不会保留这些DNA的资料，采集样本的唯一用途就是帮助确认失踪者身份。

美国总统拜登星期一（21日）到夏威夷毛伊岛视察野火灾情，承诺政府将竭尽所能协助毛伊岛灾后重建。