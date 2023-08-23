韩国在野党将举行示威集会 抗议日本核处理水排海

日本星期四（8月24日）将正式启动福岛核处理水排放日程。韩国执政党星期三（23日）将开会讨论对策，在野党则将举行集会示威，谴责日方排海决定。

韩联社报道，韩国执政党国民力量党工作组将于星期三上午在国会临时召开会议，讨论政府层面的应对政策。国民力量党鞭尹在玉等党内多名议员，以及韩国国务调整室第一次长朴购然、外交部副部长吴姈姝等政府官员将出席会议。

最大在野党共同民主党则将于当晚在国会主楼前举行烛光集会，抗议日本核处理水排海。预计会有千余人参加示威活动。正义党当天上午将在日本驻韩大使馆前举行记者会，谴责日本核处理水排海，该党议员将在会后就地举行一人示威。

另据路透社星期三报道，共同民主党党首李在明在一次党内会议上称准备追究总统尹锡悦政府失职的责任，并形容日本排放核处理水的计划是“恐怖”行为，“将给韩国和环太平洋国家带来不可逆转的灾难”。

《韩国先锋报》（The Korea Herald）星期二（22日）报道，国务调整室第一次长朴购然说，经评估发现，日本的排海计划在科学和技术方面没有问题，但如果日本政府不严格按照计划行事，韩方将要求日本立即停止排海。

民调显示韩国公众对此事仍保持高度关注，大多数人对海鲜和海洋污染表示担忧。路透社引述民调机构Media Research今年7月的一项调查称，62%的受访者表示，尽管韩国政府保证会密切监控核处理水排海的情况，一旦排海开始，他们仍将减少或停止食用海鲜。

日本首相岸田文雄星期二宣布，只要天气和海洋条件允许，星期四就启动排海日程。他称，这个计划在海内外已获得“一定程度的理解”。

日本政府称排海计划已于7月得到国际原子能机构（IAEA）的批准，日本的核处理水达安全标准，对人类和环境的影响“可以忽略不计”。

IAEA总干事格罗西星期二宣布，针对韩国国内的担忧，已同韩国政府达成协议，将建立排海最新信息共享机制。