朝鲜军事侦察卫星“万里镜-1”号再次发射失败

朝鲜侦察卫星“万里镜-1”号第二次发射任务失败。

朝中社报道，朝鲜国家宇宙开发局星期四（8月24日）凌晨使用“千里马-1”型新型卫星运载火箭，进行了侦察卫星“万里镜-1”号的第二次发射。运载火箭的第一级和第二级飞行正常，但第三级飞行中，应急爆炸系统发生意外，导致发射失败。

国家宇宙开发局称将在短期内查明应急爆炸系统不正常运行的原因，并表示这不是各级发动机的可靠性和系统上的大问题。

彻查事故原因 10月进行第三次发射

开发局同时表明，将在彻底查明事故原因并采取相应措施后，于今年10月进行第三次侦察卫星发射。

朝鲜于今年5月31日首次发射“万里镜-1”号侦察卫星，当时发射任务以失败告终。

日本海上保安厅星期二（22日）说，朝鲜已提前通知日方，将在24日至31日间，朝黄海和东海方向再次发射军事侦察卫星。日本首相办公室当天发推文说，将与美韩两国共同监视此次发射。

另据韩联社报道，韩国联合参谋本部（联参）星期四说，韩军捕捉到当天凌晨3时50分左右（新加坡时间当天凌晨2时50分左右），朝鲜在平安北道东仓里向南发射一枚航天运载器。

韩联参称，军方已升级戒备态势，并在与美方密切合作下保持万全的戒备态势，以防万一。