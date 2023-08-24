美韩批朝再次射星违反安理会多项决议

美国谴责朝鲜再次发射军事侦察卫星违反了联合国安理会的多项决议，华盛顿寻求与平壤进行“无先决条件”的对话。韩国军方也批评朝鲜射星违反安理会决议，并表明将加强戒备态势。

路透社报道，美国国务院发言人星期四（8月24日）在声明中说，美国敦促朝鲜避免采取进一步的威胁活动，并呼吁平壤参与严肃的外交活动。

朝鲜官媒朝中社报道，朝鲜星期四凌晨第二次尝试发射军事侦察卫星“万里镜-1”号，但因三级火箭助推器出现问题而再次以失败告终。朝方说，将在彻查故障原因并采取相应措施后，于今年10月进行第三次发射尝试。

美国国务院对朝鲜再次射星一事高度关注，国务院发言人的声明强调，任何使用弹道导弹技术的朝鲜发射活动，包括用于向太空发射卫星的空间运载火箭，都违反了联合国安理会的多项决议。

白宫：将采取必要措施 确保美国与盟友安全

白宫星期四上午也针对朝鲜射星发布声明称，总统拜登的国家安全团队正在与美国盟友和合作伙伴密切协调并评估局势，所有国家都必须谴责朝鲜的发射企图。

白宫指出，美国强烈谴责朝鲜使用弹道导弹技术进行发射活动，尽管发射失败，朝方此举依然是对联合国安理会多项决议的公然违反，加剧了紧张局势，并有可能破坏该地区内外的安全局势稳定。美国将采取一切必要措施确保美国的安全，以及盟国韩国和日本的防卫。

此外，韩联社星期四报道称，韩军第一时间探测到朝方射星的相关情况，进行持续跟踪和监视，并研判其发射失败。

韩国联合参谋本部称，韩军方在朝鲜发射航天运载器前就已探测到相关迹象，并加强戒备态势。韩军指朝鲜此次发射航天运载器，公然违反了联合国安理会有关禁止利用弹道导弹技术进行所有发射行为的决议。

韩军方将基于坚固的联防态势高强度完成“乙支自由护盾”（UFS）美韩联合军演，同时密切关注朝鲜的各种活动，基于可压倒性应对任何挑衅的能力，保持稳固的防卫态势。