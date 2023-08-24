美国共和党举行候选人首辩 抨击拜登经济政策

美国共和党举行党内总统候选人首场辩论，各候选人就如何扭转民主党籍总统拜登的经济政策展开辩论。

彭博社报道，当地时间星期三（8月23日）晚上9时（新加坡时间24日上午9时），共和党总统候选人首辩在威斯康星州密尔沃基（Milwaukee）举行。

参加本次首辩的候选人有：佛罗里达州州长德桑蒂斯、美驻联合国前大使黑莉、美前副总统彭斯、阿肯色州前州长哈钦森、新泽西州前州长克里斯蒂、商人拉马斯瓦米、参议员斯科特，以及北达科塔州州长伯格姆。

美国前总统特朗普此前已宣布不会参加此次首辩。

报道称，首辩的第一个问题是请候选人就拜登政府的政策，以及选民对高通货膨胀的担忧做出回应。

德桑蒂斯：须扭转“拜登经济学”

佛州州长德桑蒂斯说，必须扭转“拜登经济学”（Bidenomics），让中产阶级家庭有机会再次取得成功，“我们需要降低你们的油价，开放所有能源生产，我们将成为能源主导者”。

来自南卡罗来纳州的参议员斯科特说，拜登执政期间，联邦支出助长了通胀，通胀率达到了四十年来的最高点。他指出，“拜登经济学”已经导致普通家庭失去了1万美元（约1万3500新元）的消费能力。他说，可以通过关上华盛顿的“水龙头”，把钱送回各州来阻止这种情况。

报道指出，近几个月来，美国就业岗位增加，国内生产总值（GDP）稳步增长，通胀率降温，种种数据让拜登政府受到鼓舞。但民意调查显示，选民仍对拜登执政期间的经济状况表示不满。

目前首辩仍在进行中。特朗普大概率不会出现在现场，但他仍可通过在社交媒体平台发表评论的形式参与辩论。美国广播公司（ABC）等媒体认为，即使特朗普本人不出现，他也可能成为辩论的一个焦点。

最近的民调结果显示，官司缠身并未影响特朗普在共和党内一众候选人中遥遥领先。位居其次的佛州州长德桑蒂斯便成为此次参加首辩的所有候选人中，民调支持率最高的一位。美驻联合国前大使黑莉也将展现自己的竞争力。

ABC报道称，民主党正在观望共和党的这场辩论。民主党人已经就堕胎和社会保障等问题准备好攻击手段，但党内官员认为，随着选举周期的推进，候选人在全国电视上发表的具体言论可能会成为有力的炮弹。

民主党全国委员会发言人穆萨（Ammar Moussa）指出，共和党初选一直是一场围绕“让美国再次伟大”（Make America Great Again，MAGA）主题的竞赛。无论这一口号的提出者特朗普是否登台，首辩讲台上都将出现更多这样的场景。