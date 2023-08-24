日本福岛核电厂处理水开始排海

日本正式开启福岛第一核电厂处理水排海工作。

日本放送协会（NHK）报道，当地时间星期四（8月24日）下午1时（新加坡时间24日中午12时），日本正式开始福岛第一核电厂处理水排海。

日本首相岸田文雄星期二（22日）说，将最快于星期四启动核电厂处理水排海日程。东电星期四早上预告了当天排海工作开始的具体时间。

日经报道称，日本当局在观察天气等自然条件后敲定，将陆续17天排放处理水，总流量约7800吨。处理水将通过排水隧道，从距离海岸一公里处排出，流量为每天460吨。

如果一切顺利，第一批处理水排海工作将于九月中旬完成。

东电称，要排入海中的核电厂处理水，已经通过特殊系统过滤掉氚（tritium）之外的所有放射性核素，氚含量则将远低于核电站在正常运行中释放的水平。

日经报道称，日本当局在观察天气等自然条件后敲定，将陆续17天排放处理水，总流量约7800吨。图为位于福岛县双叶町的海岸线，距离福岛第一核电站约5公里。（法新社）

根据媒体星期四直播实时画面，核电厂把守严格，站内仅有工作人员在各设施开展工作。

日本政府的排海方案获得了国际原子能机构（IAEA）的批准，IAEA也会在排海现场部署人员监督排放工作。

尽管日本当局一再申明排海计划安全可行，此举依然在日本国内外引发争议。

日本渔民强烈反对，担心渔业生计会受到打击。岸田文雄星期一（21日）会见日本全国渔业协会联合会长坂本雅信等代表，请求渔业团体的谅解。东电和日本渔业团体一直在交涉赔偿事宜，但这并未平息渔民的不满。

韩国政府并未对日本核电厂处理水排海计划表示反对，但包括共同民主党在内的韩国在野党，星期三（23日）就日本处理水排海一事举行烛光集会，以示抗议，并敦促日本政府立即撤回排海计划。

中国一直强烈反对日本的排海决定。上个月初，中国海关宣布禁止进口日本福岛等10个县（都）食品。香港和澳门后也都宣布禁止日本10县市水产品进口。

外交部发言人汪文斌星期三在例行记者会上说，中国不希望2023年8月24日成为海洋环境的灾难日，如果日本一意孤行，就必须承担历史责任。

中国生态环境部星期四发文批评日本政府强行启动福岛核污染水排海，将一己私利凌驾于全人类长远福祉之上，极其自私和不负责任，并敦促日方倾听国际社会声音，以科学、安全、透明的方式处置核污染水，接受严格国际监督。