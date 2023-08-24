韩总理吁日透明公开排海信息 韩16名大学生示威被捕

韩国总理韩悳洙就日本正式开始排放福岛核电厂处理水发表国民讲话。韩当局逮捕16名试图冲闯日本大使馆的示威者。

日本于新加坡时间星期四（8月24日）中午12时正式启动核电厂处理水排海工作。综合路透社和韩联社报道，韩国总理韩悳洙当天面向韩国国民发表讲话，敦促日本政府保持透明，并在未来30年以负责任的方式发布核电厂处理水排放的相关信息。

韩悳洙说，如果日本政府按照计划进行排海工作，应该不会造成重大伤害，公众不必过度担心。他也强调，民众的安全是首要事项，在公众的担忧消除之前，当局将继续禁止进口水产品和食品，并将对进口海鲜食品进行全面的辐射监测。

韩悳洙向公众再次保证，韩日两国已同意在双方监管部门和外交部门之间建立一条“双热线”，以便在排放设施出现异常情况时迅速共享信息。

此外，韩联社称，排海工作进行期间，有大学生试图闯入位于首尔市中心的日本大使馆，至少16人被警方逮捕。

在警方逮捕上述示威学生后，约40名学生在日本使馆大楼前举行了记者会，示威者在大楼的二楼和八楼展示横幅和抗议海报，以此表示对日方排海的反对态度。

在日本正式启动核电厂处理水排海工作前夕，就有韩国各地的环境团体、公民团体发声反对，要求日方停止威胁生命的行为，谴责日本政府不对核泄漏事故负责，也有声音批评韩总统尹锡悦政府应对消极。