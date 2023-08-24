韩美日对朝代表通电话 谴责朝发射军事侦察卫星

针对朝鲜再次发射军事侦察卫星一事，韩国、美国及日本对朝代表已通电话讨论应对方案，并联合谴责朝方射星举动。

韩联社报道，朝鲜星期四（8月24日）凌晨第二次发射军事侦察卫星“万里镜-1”号并失败。韩国外交部朝鲜半岛和平交涉本部长金健当天上午与美国国务院对朝政策特别代表金成（Sung Kim），以及日本外务省亚洲大洋洲局局长鲇博行通电话。

三方谴责，朝鲜利用弹道导弹技术进行的发射行为严重违反联合国安理会决议。朝鲜继今年5月发射军事侦察卫星后，不顾船舶与飞机安全再次射星的举动令人担忧。朝方预告10月再次发射，完全不顾陷入水深火热的民生，持续发射耗费数亿美元的航天运载器，不断挑衅。朝鲜越是加剧挑衅，韩美日与国际社会的合作就会更为紧密，朝鲜的安全和经济形势将更为严峻。

报道称，三国对朝代表还商定加强应对朝鲜导弹威胁的力量，深化合作切断朝鲜通过网络袭击、对外输出劳务、海上走私等非法活动获得资金来源，在朝鲜人权改善方面加深合作，加快落实韩美日戴维营峰会的后续措施。

此外，朝鲜当天发射“万里镜-1”号后，韩国国家安保室立即报告总统尹锡悦。尹锡悦指示周密推进落实韩美日峰会达成的实时共享导弹预警信息、加强反导合作、理性举行三方演习等协议。尹锡悦同时要求与美日共享分析结果，严防朝鲜发起新的挑衅。

据报，韩国军方目前正在动员舰艇和飞机，打捞朝鲜航天运载器的残骸。