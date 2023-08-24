主控官：罗斯玛没工作却进账700万令吉

马来西亚前首相纳吉夫人罗斯玛被控洗钱及逃税案星期四（8月24日）续审时，控方指罗斯玛2013年至2017年期间没有工作，却有700万令吉（约200万新元）收入，用来支付电话费及信用卡账单。

主控官阿克兰星期四告诉法庭，罗斯玛的丈夫纳吉在2013年至2017年期间的职务是马国首相。阿克兰指出，罗斯玛在那期间使用汇入她个人银行户头的逾700万令吉支付电话费及信用卡账单。

阿克兰说：“她没有任何合法收入。这期间汇入她艾芬银行尾号0058个人户头的钱，与被告当时的工作情况完全不相称。被告通过当时的首相官邸负责人罗斯兰处理汇款事宜。”

71岁的罗斯玛2018年10月4日被控12项洗钱罪，以及五项没向税收局申报收入的控状，涉及金额709万7750令吉（约206万新元）。

阿克兰也说，针对罗斯玛第一至第12项的洗钱控状，控方将证明罗斯玛涉嫌给假口供。他说，当局援引“2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令”调查罗斯玛，因为汇入罗斯玛个人户头的款项疑似非法收益。

至于另外五项虚报收入控状，阿克兰指出，罗斯玛没有向所得税局申报这些汇入她个人户头的款项，涉嫌违反“1967年所得税法令”及上述反洗钱法令。

除了此案，罗斯玛也被控在2016年和2017年，通过前助理里扎向日拔控股董事经理赛迪阿邦索贿，作为协助日拔控股获得砂州369所郊区学校供电合约的酬劳。