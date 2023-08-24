受邀加入金砖 埃塞俄比亚：这是“伟大时刻”

金砖集团吸收六个新成员国，新成员纷纷表示对加入集团的期望。埃塞俄比亚更是形容，加入金砖是“一个伟大的时刻”。

路透社报道，南非总统拉马福萨星期四（8月24日）宣布，将邀请埃及、伊朗、沙特阿拉伯、埃塞俄比亚、阿联酋和阿根廷六国加入金砖集团，成为新成员。“成员资格将从2024年1月1日起生效。”

他说：“金砖五国已经翻开新的篇章，努力建设一个公平、公正、包容和繁荣的世界。”

阿联酋王储穆罕默德星期四说，他很高兴阿联酋能加入金砖集团，并将其描述为一个 “重要的集团”。他在社交平台X上贴文说：“我们期待继续致力于合作，为全世界所有国家和人民带来繁荣、尊严和利益。”

埃塞俄比亚总理阿比星期四在X贴文说：“对埃塞俄比亚来说，这是一个伟大的时刻，金砖集团领导人今天批准我们加入这个集团。埃塞俄比亚随时准备好与所有国家合作，建立一个包容性和繁荣的全球秩序。”

伊朗总统高级顾问穆罕默德·贾姆希迪在网上贴文说：“伊朗成为全球新兴经济体集团的正式成员，是伊郎外交政策取得的历史性发展和战略成功。”

据早前报道，金砖集团领导人在星期四举行会议，研讨并最终确定受邀成为金砖集团正式成员国的国家名单。这将是自2010年以来的首次扩容。

金砖集团吸收六个新成员国，中国国家主席习近平说，扩容符合新兴市场国家和发展中国家共同利益，金砖合作大有可为，金砖国家未来可期。

南非外交部长潘多尔星期三（23日）称，金砖五国领导人当天就集团扩员机制达成共识，并通过了一份文件。

金砖五国为巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。据南非官员说，已有超过40个国家表示有兴趣加入金砖机制，其中20多国已提出正式申请。