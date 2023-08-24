周四美市盘前走高 重点谈晶片巨头英伟达出色的季度业绩

星期四（8月24日）重点：



美国华尔街股市主要股指期货星期四（8月24日）走高。晶片巨头英伟达第二季度盈利非常出色，带动相关科技股也跟着走高，纳斯达克综合指数期货也因此上涨超过1％。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升24.30点或0.55％，报4460.30点；纳斯达克100指数期货起176.80点或1.17％，报15324.90点；道琼斯指数期货则退低25.60点，报34447.40点。

美国股市隔夜（星期三）大幅收高。标准与普尔500指数隔夜上升48.46点，闭市报4436.01点。重量级的道琼斯指数起184.15点，闭市报34472.98点。以科技股为主的纳斯达克100指数则升高1.60％或239.09点，以15148.06点收市。

盘前交易重点：

航空航天巨头波音公司（Boeing）在盘前下跌1.86％，截稿时报224.33美元。它的供应商Spirit AeroSystems表示，它已意识到旗下生产的某些型号的737机身存在质量问题，但它还是会继续向波音提供有关设备。波音公司则告诉《西雅图时报》，这“不会立即出现飞行安全问题”，但会“影响大量未交付生产中和存储中的737 MAX飞机。”

波音股价在盘前下跌1.86％，截稿时报224.33美元。（路透社）

美国钢铁公司（US Steel）股价下跌2.59％，截稿时报30.51美元。钢铁服务中心Esmark决定退出竞购美国钢铁公司，撤回了对美国钢铁公司每股35美元的全现金收购计划。

虽然零售市场艰巨，时尚零售商Guess发布的第二季度调整后盈利和营业额双双超出分析师的预测，其中营业额还增长3％至6亿6450万美元，带动Guess股价在星期四晚盘前上涨15.24％，截稿时报21.10美元。Guess也预计，集团第三季度营业额将继续增长2.5％至4.5％。

星期四下文我们来看晶片巨头英伟达（NVIDIA）出色的季度业绩。星期四晚盘前该股起37.44美元，截稿时报508.60美元。

盘前活跃股按序：英伟达、特斯拉（Tesla）、Palantir Technologies、苹果（Apple）、和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

英伟达：集团预计一直到明年，市场对公司的晶片需求仍然会很高。公司也已确保自己能够在未来几个月增加现有的晶片数量。（路透社）

英伟达（NVIDIA Corporation）（纳斯达克证券交易所代码：NVDA）

在人工智能的大热潮推动下，晶片巨头英伟达隔夜盘后发布的第二季度业绩显著超标。该公司不仅对当前的第三季度业绩作出乐观预测，还宣布将要大手笔另外回购总额达250亿美元的自家股。

根据英伟达截至于今年7月底的第二季度业绩报告，集团的季度营业额同比增长101％至135亿美元，调整后的每股盈利则同比增长429％至2.70美元。而FactSet之前搜集到的分析师平均预测是营业额112亿美元，每股盈利2.08美元。

以这两个主要上下线业绩指标来看，英伟达业绩表现非常出色，远远超越了市场的普遍预测。强劲的业绩更是让英伟达股价在隔夜盘后突破500美元大关。

英伟达人工智能晶片销量不仅增加，它的利润也更高了。根据业绩报告，英伟达的毛利率比去年同期增长了25个百分点，达到71.2％。这种毛利率的增长幅度对实体工厂来说，是非常令人难以置信的。它的季度净利更是高达67亿美元，比去年同期增长422％。

隔夜更大的好消息是，英伟达对当前季度的营业额预测的中位数是160亿美元，比市场分析师普遍预期的126亿美元要高出许多。

另外截至第二季度末，英伟达的股票回购授权数额还剩39亿5000万美元。刚在星期一（21日），董事会也另外批准额外250亿美元的无限期股票回购计划。英伟达将会在本财年继续进行股票回购。

英伟达生产的图形处理器是构建ChatGPT等人工智能应用程序所需的。尤其是现在，许多科技公司对英伟达最高端人工智能晶片H100的需求更是极大。

英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋说：“在这个季度里，各主要云端服务提供商陆续宣布推出以英伟达H100人工智能晶片为主的大型基础设施。领先的信息科技系统和软件供应商也宣布各种合作关系，把英伟达人工智能引进各个行业。采纳生成式人工智能的竞赛已经开始了。”

黄仁勋：“在这个季度里，各主要云端服务提供商陆续宣布推出以英伟达H100人工智能晶片为主的大型基础设施。领先的信息科技系统和软件供应商也宣布各种合作关系，把英伟达人工智能引进各个行业。采纳生成式人工智能的竞赛已经开始了。”（法新社）

在Tipranks的36名分析师中，有34名给予英伟达股“买进”评级，两名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是537.38美元。