黑熊数量激增 美康州允许居民射杀自保

近年来，美国康涅狄格州野生黑熊的数量激增，且活动范围不断扩大，使当地居民与熊之间的“互动”愈发频繁。出于对公共安全的担忧，康州允许居民射杀带有攻击性的野生熊。

《纽约时报》星期四（8月24日）报道，康涅狄格州州长拉蒙特（Ned Lamont）近日签署一项措施，允许居民在“某些情况下”射杀野生熊。例如，会对人类或宠物发起袭击的熊，或是会闯入住家的熊等；康州也禁止居民故意喂养熊等具有潜在危险性的动物。

尽管康州是美国东北部唯一一个有大量熊群出没的州属，但却没有设定猎熊季节。因此，新法律一出，立即掀起各方激烈讨论。

主张应设定猎熊季的抗议者认为，这项“温和的”新法律无法真正遏阻熊群出没人类居住地。他们认为，为了保护熊，必须让它们学会惧怕人类，让死熊起到威慑作用，阻止活熊进入居民区。

反对猎熊的人说，允许人们自卫杀熊的法律很危险，且几乎无法执行。他们怀疑，执法人员能否确定人们在开枪前是否真的遭到熊威胁。

除了康州外，宾夕法尼亚州、威斯康星州、明尼苏达州、马里兰州、北卡罗来纳州、加利福尼亚州部分地区的野生熊数量也有所增加，且活动范围持续往人类居住地扩张。

仅在今年，康州一处拥有逾2万人口的小镇西姆斯伯里（Simsbury），便记录了517次野生熊出没事件。

野生动物专家说，冒险靠近居民住宅的熊主要是为了寻找食物，它们会从垃圾桶里捞出剩菜剩饭。有些熊还会把罐子翻过来，教它们的孩子觅食。