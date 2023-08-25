马国上诉庭驳回纳吉暂缓审讯申请

马来西亚上诉庭星期五（8月25日）驳回前首相纳吉要求暂缓的一马公司（1MDB）洗钱和滥权案的审讯。纳吉的申请理由是希望法庭能先审理他要求撤换法官的申请。纳吉表明将继续向联邦法院申请暂缓一马公司案的审讯。

纳吉上星期一（14日）通过代表律师沙菲宜提出申请，要求案承审一马公司的吉隆坡高庭法官科林劳伦斯退审，理由是科林劳伦斯与本案证人卢爱璇曾是同一家律师事务所的合伙人，可能有利益冲突。科林劳伦斯上星期五（18日）驳回纳吉的申请，纳吉于是向上诉庭上诉。

卢爱璇是在逃富商刘特佐的亲信，也是本案关键人物之一。她在2018年马国大选前出境后行踪成谜，直到上个月马国内政部才证实，卢爱璇已返马并被警方逮捕。

哈达丽雅为首的上诉庭三司星期五（25日）裁决时指出，上诉庭三司一致同意此案主控官的观点，即没有任何特殊情况让法庭批准这项暂缓审讯的申请。换言之，此案下星期一（28日）的审讯将继续进行。

哈达丽雅说：“申请人（纳吉）认为，一马案继续审理将导致撤换法官的上诉变得无效，我们无法认同这种说法。我们认为，为了公共利益，此案必须继续按期审理。”

她指出，一马案已经审讯173天，目前已进入最后阶段，至今已有46名证人出庭供证。她强调，目前没有令人信服的理由暂缓审讯。