马国出现首两起猴痘病例

马来西亚卫生部宣布，当地出现首两起猴痘确诊病例。首名猴痘确诊患者是一名外国人，第二名患者是首名患者的密切接触者。首名患者已康复出院。

卫生总监慕哈末拉兹星期五（8月25日）发文告说，首名患者是在7月26日确诊，他是一名自去年4月起在马国居住及工作的外国男子。“他7月6日前往出现猴痘病例的国家，并在7月10日返回马国。”

他指出，这名患者7月19日开始出现症状，并在7月23日冒出水泡。患者已接受隔离，并在完全康复且没有并发症后于8月10日出院。当局相信他是在国外染疫。

慕哈末拉兹指出，第二名患者是一名男子，他是首名患者的密切接触者。他在隔离期间出现症状。“当局下令他7月23日起隔离，他在7月29日确诊感染猴痘。”他说，这名患者目前仍处于隔离期，健康情况良好。

他强调，当局已检查首名患者的所有密切接触者，并观察他们的健康情况。当局发现除了这两人，暂时没人出现猴痘症状。他说，第二名患者没有任何密切接触者。

慕哈末拉兹说，猴痘是一种由猴痘病毒引起的感染，染疫途径是与出现猴痘感染症状者进行密切身体接触。他劝请所有来自通报猴痘国家的旅客，在抵达马国首21天内，每天观察个人健康情况，包括猴痘感染症状。