周五美市盘前小幅上涨 重点谈潮流服装制造商Guess? Inc股价大涨

星期五（8月25日）重点：



美国华尔街股市主要股指期货星期五（8月25日）小幅上涨。在美联储主席鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔央行峰会上发表讲话之前，市场投资者普遍持谨慎态度。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升11.60点或0.26％，报4387.90点；纳斯达克100指数期货起20.80点或0.14％，报14837.20点；道琼斯指数期货也升高105.60点，报34205.00点。

美国三大股指隔夜（星期四）收盘均下跌超过1％，科技股领跌。标准与普尔500指数隔夜下跌59.70点，闭市报4376.31点。重量级的道琼斯指数则跌373.56点，闭市报34099.42点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低2.19％或331.61点，以14816.44点收市。

美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是99亿9000万股，比过去20天的108亿7000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

服装零售商Gap隔夜发布的第二季度营业额下降了8％至35亿5000万美元，同店销售额也平均下降6％。不过，该季度调整后的每股盈利是0.34美元，比市场分析师平均预测的0.09美元高。Gap也估计第三季度营业额可能下降低两位数百分比，比分析师预测的约7％下降幅度更为严重。Gap股价在星期五晚盘前微退0.03美元，截稿时报9.50美元。

Gap的第二季度同店销售额平均下降6％。（彭博社）

美国高档百货连锁店Nordstrom Inc的第二季盈利从上财年同期的40亿9000万美元，下降至37亿7000万美元。Nordstrom Inc股价在星期五晚盘前退低0.31美元，截稿时报16.51美元。

美国高档百货连锁店Nordstrom Inc的第二季度盈利下降。（彭博社）

夏威夷电力公司（Hawaiian Electric）宣布将从第三季开始暂停派息，以进一步改善公司现金状况，导致该公司股价在星期五晚盘前下挫21.84％，截稿时报9.27美元。夏威夷电力公司之前也被指控是引发夏威夷拉海纳镇大火的罪魁祸首。

星期五下文我们来看看潮流服装制造商Guess? Inc隔夜股价为什么会大涨。星期五晚盘前该股起0.04美元，截稿时报23.11美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、英伟达（Nvidia）、超微（Advanced Micro Devices）、苹果（Apple）和Palantir Technologies。截稿时，除了超微股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

Guess? Inc的时尚路线很鲜明，是美国时尚界受认可的品牌之一。（Guess? Inc提供）

Guess? Inc（纽约证券交易所代码：GES）

潮流服装制造商Guess? Inc刚发布的业绩表现超出预期，带动该公司股价在隔夜猛飙26％，是美市目前少有表现出众的实体零售集团。

根据Guess?截至于今年7月底的第二季度业绩报告，该集团的营业额是6亿6450万美元，调整后的每股盈利更是从同比的0.39美元，增加了85％至0.72美元。而市场分析师之前的平均预测则是营业额6亿4050万美元，每股盈利0.40美元。

首席执行官阿尔贝里尼（Carlos Alberini）说：“我们对第二季度的业绩感到非常满意，它不但超出了我们之前所做出的预测，而且营运盈利和每股盈利还双双取得大幅度的增长。我们的国际业务（即来自欧洲和亚洲的业务）继续表现出色，这方面的营业额增长强劲；因为我们提高了商店的客户转化率（Customer Conversion Rate），我们美洲市场的零售业务也与第一季度相比继续获得改善。”

阿尔贝里尼说：“在稳健的营业额、强劲的毛利率和有效的成本管理推动下，我们大多数业务的业绩都超出预测，这也为集团在第二季度里带来了6500万美元的营运盈利，而营运盈利率也达到9.7％，远远超出了我们内部原本的预估数字。”

Guess?高管也预计，集团的第三季调整后每股盈利会在0.55美元至0.64美元之间，营业额增长率预料会在2.5％至4.5％的区域。全年调整后的每股盈利相信会介于2.88美元至3.08美元，营业额的增长率估计会在2.5％至4.0％之间。而之前Guess?高管对营业额增长率的预测是2％至4％。

虽然高管们小幅调高对全年业绩的预测，但因为许多分析师仍认为，现今零售业整体环境充满挑战，对Guess?在美洲的业务是会产生负面影响，并导致它在今年下半年里的每股盈利增长放缓。因此，在Tipranks的三名分析师中，只有一名给予Guess?股“买进”评级，两名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是23.00美元。