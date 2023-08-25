波兰军团病疫情已致七人死 逾百人入院

波兰东南部城市热舒夫（Rzeszow）出现军团病（Legionellosis）疫情，已造成七人死亡。当局正在调查疫情是否可能是蓄意破坏行为。

法新社报道，波兰地方政府称军团病在热舒夫造成三名女性和四名男性死亡，113人住院治疗。波兰安全部门发言人扎林（Stanislaw Zaryn）在社交媒体平台X（前“推特”）上说，国内安全局正在对热舒夫的军团病疫情展开调查，以排除任何可能导致疫情暴发的外部行为。

热舒夫拥有约20万人口，距离乌克兰边境约100公里。自俄乌战争爆发以来，热舒夫成为西方国家为乌克兰提供人道主义援助和军事物资的一个枢纽。

热舒夫同时也是许多政府人士前往乌克兰首都基辅的中转枢纽，其中包括美国总统拜登、德国总理朔尔茨和法国总统马克龙。

当地政府正在进行相关检测，预计下星期一（28日）能够知晓疫情源头。热舒夫地区政府负责人莱尼亚特（Ewa Leniart）对媒体说，感染很可能是由供水系统中的水造成的，目前情况已得到控制。

根据世界卫生组织介绍，军团病的致病菌为军团菌（Legionella）。大多数人通过摄入水中或土壤中的军团菌而感染军团病，潜伏期为2-10天。感染症状包括出现进行性肺炎，并带有呼吸衰竭或休克及多器官衰竭，可导致死亡。

目前已有军团病的治疗方法，但还没有可用的疫苗。

根据欧洲疾病预防和控制中心（European Centre for Disease Prevention and Control）的数据，2021年，欧盟共报告了约1万零700例军团病病例，其中有704例死亡病例。