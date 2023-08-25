丹麦将立法禁止焚烧《可兰经》

丹麦拟立法加强应对宗教冒犯行为，其中包括禁止焚烧回教经书《可兰经》。

法新社报道，丹麦司法部长胡梅尔加德（Peter Hummelgaard）告诉记者，丹麦政府提交了一项法案。根据该法案，不当处理对于宗教团体具有重要宗教意义的物品的行为，可被定义为刑事犯罪。此法尤其针对公共场所的焚烧和亵渎行为。

新法案将禁止焚烧《可兰经》，以及《圣经》《妥拉》（Torah）和十字架等宗教物品的行为。

胡梅尔加德说，焚烧《可兰经》是一种“从根本上蔑视和不近人情的行为”，并对丹麦和本国利益造成损害。

这项新法案将于9月1日提交议会，获通过后会被纳入丹麦刑法第12章。该章内容涉及国家安全。胡梅尔加德说，国家安全是这项禁令的主要动机。

此前，同为北欧国家的瑞典接连发生示威者当众焚烧并践踏《可兰经》事件，引起土耳其和伊拉克等回教国家强烈不满。今年7月，伊拉克回教徒冲闯并焚烧瑞典驻巴格达使馆，以示抗议。

同样在7月，丹麦一名男子在伊拉克驻哥本哈根大使馆外的广场上，焚烧了《可兰经》。

丹麦外交部长拉斯穆森星期五说，焚烧《可兰经》事件在全世界范围内引发极大愤怒，丹麦政府为遏制这种愤怒情绪做出巨大努力，目前局势相当平静，但也存在不确定性和不可预测性。

拉斯穆森表示，在新法律生效前，短期内可能会发生更多焚烧《可兰经》的行为。