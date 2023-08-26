特朗普支持率破五成 共和党人对其他竞选者持较开放态度

根据路透社／易普索（Reuters/Ipsos）的民调结果，日前到佐治亚州监狱自首、拍了嫌犯大头照的美国前总统特朗普，在共和党总统初选的支持率现已超过五成。

但在共和党初选举行了首场辩论后，每10名共和党人中约有四人说，他们现在对于支持美国前联合国大使黑莉或企业家拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy），持较开放的态度。

路透社报道，这项进行至星期五（8月25日）的民调显示，特朗普的支持率达到52%，远超过党内其他对手，排第二的佛罗里达州州长德桑蒂斯的支持率仅13%，与特朗普相差了将近40个百分点。

调查发现，关注共和党星期三（23日）首场辩论的受访者中，有一半对德桑蒂斯成为共和党的总统候选人持较开放态度，这对希望通过这场辩论提升德桑蒂斯形象的竞选团队来说是好消息。

但调查也显示德桑蒂斯的支持率未有突破，而特朗普的支持率升至52%，略高于他在8月初路透社／益普索民调获得的47%。

尽管如此，约一半的共和党受访者说，根据星期三的初选辩论，他们现在较可能支持德桑蒂斯。另外，约十分之四的共和党人说，他们较可能支持拉马斯瓦米或黑莉。

然而，许多共和党人对拉马斯瓦米和黑莉的热情依然不够高。只有5%的共和党人称全力支持拉马斯瓦米，只有4%全力支持黑莉，与辩论前的比例类似。

美国前副总统彭斯的支持率为6%，但只有五分之一关注辩论的共和党人说，他们现在更愿意支持他。

特朗普没有出席星期三的共和党初选首场辩论，他在这场辩论举行前说，考虑到自己在民调中占有巨大的领先优势，参加辩论对他来说并没有任何政治好处。

包括特朗普在内的19人被控试图推翻佐治亚州在美国2020年总统大选的投票结果，特朗普星期四（24日）到佐治亚州富尔顿县监狱自首，以20万美元（约27万新元）交保候审。

这是特朗普近五个月来面对的第四次刑事提控。