尼日尔军方要求法大使离境 美国称未接到类似要求

尼日尔军方星期五（8月25日）发表声明，要求法国驻尼大使48小时内离境内。法新社同日早前报道，尼日尔军方对美国和德国大使提出同样要求，但过后撤下有关贴文，称“当局指有关声明不属实”。

路透社报道，美国国务院已否认尼日尔军政府要求新任美国驻尼大使菲茨吉本斯（Kathleen Fitzgibbons）在48小时内离境。菲茨吉本斯本月早些时候才到尼日尔首都尼亚美履职。

美国一直敦促尼日尔当局通过外交途径解决军方政变引发的政治危机。

美国国务院发言人星期五说，尼日尔外交部告诉美国政府，网上流传的要求特定美国外交人员离开的信件图片，并不是尼日尔外交部发布的。

国务院发言人说：“美国政府并没有接到此类要求。”

另一方面，尼日尔军政府外交与合作部星期五发表声明说，鉴于法国驻尼大使伊泰（Sylvain Itte）拒绝会见尼日尔军政府外长，以及法国多次采取违背尼日尔国家利益的行动，军政府已要求伊泰48小时内离境。

法国外交部当天晚上接受法国媒体采访时说，尼日尔军政府无权要求法国大使离境。

7月26日，尼日尔总统卫队部分军人扣押总统巴祖姆。当天深夜，政变军人代表在尼日尔国家电视台宣布成立保卫祖国国家委员会，解除巴祖姆总统职权，由军人政权接管国家事务。