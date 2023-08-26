美联储准备在适当情况进一步加息 鲍威尔称会谨慎行事

美国联邦储备局主席鲍威尔说，美联储可能需要进一步加息以确保通胀得到遏制，他对物价压力的缓解和美国经济令人惊讶的超常表现表示认可，并承诺会“谨慎行事”。

综合路透社和中新社报道，鲍威尔星期五（8月25日）在怀俄明州举行的杰克逊霍尔全球央行年会上说，美联储准备在适当的情况下进一步加息，并将货币政策维持在限制性水平，直至有信心通胀率朝着设定的目标持续下降。

鲍威尔强调，将通胀率降至2%的目标是美联储的职责。经过过去一年大幅收紧政策，通胀已从峰值回落，但仍然过高。美联储仍有很长的路要走。在即将召开的货币政策例会上，美联储将基于最新数据评估经济前景和风险，并谨慎决定是否再次加息。

鲍威尔说，以年化数据为基础，美国核心个人消费支出（PCE）价格指数在去年2月达到5.4%的峰值，并在今年7月降至4.3%。6月和7月的核心PCE数据值得欢迎，但两个月的良好数据只是建立信心的开始。美联储尚不确定这些较低的通胀数据将持续多久，也不知道未来几个季度潜在的通胀将稳定在什么水平。

他说，美联储正在关注经济未按预期降温的迹象。今年到目前为止，美国国内生产总值（GDP）增长超出预期，也高于长期趋势，近期消费者支出数据尤其强劲。此外，房地产行业显示出复苏迹象。他指出，经济增长持续高于趋势水平的更多证据，可能会使通胀面临进一步风险，并可能成为进一步收紧货币政策的理由。

鲍威尔说，美国劳动力市场的“再平衡”在过去一年持续进行，但仍未完成。一系列指标表明，美国的劳动力供应有所改善，职位空缺仍然很高但呈下降趋势，名义工资增长放缓但实际工资增长在加速。如果劳动力市场的紧张状况不再缓解，也可能需要货币政策来回应。

在鲍威尔发表讲话后，美国股市三大指数波动加剧。芝加哥商品交易所集团（CME）“美联储观察”工具数据显示，此次讲话结束后，期货市场的投资者认为美联储在11月或12月加息的概率微升至50%左右。