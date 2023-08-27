津巴布韦总统姆南加古瓦获得连任

非洲南部国家津巴布韦现任总统姆南加古瓦在本届总统大选中赢得第二任期，但观察员称这次大选“充满缺陷”。

彭博社报道，津巴布韦选举委员会主席奇古姆巴（Priscilla Chigumba）星期六（8月26日）在首都哈拉雷说，这届选举中，姆南加古瓦赢得52.6%选票，高于其主要对手查米萨（Nelson Chamisa）44%的支持率。登记选民人数为660万，68.9%的选民参与了投票。

由于程序上的延误，8月23日的投票在一些地区延长了一天。

据当地媒体对同时举行的议会选举结果进行统计，预计执政党‘津巴布韦非洲民族联盟－爱国阵线’（民盟）赢得210个国会议席中的136席，查米萨率领的反对党“公民变革联盟”（Citizens Coalition for Change，简称CCC）则拿下73席。正式结果尚未宣布。

南部非洲发展共同体（Southern African Development Community，南共体）的观察员称，该选举未达到规定标准，但津巴布韦政府拒绝了这一批评。欧盟观察员以及美国和英国驻哈拉雷大使馆的批评更为严厉，称选举过程充斥着暴力和恐吓，竞争环境严重偏向姆南加古瓦和执政党。

CCC发言人则在社交媒体上说，“我们拒绝接受任何未经妥当核实就匆忙得出的结果”，并指该党很快将宣布下一步行动。

姆南加古瓦因其强悍作风赢得“鳄鱼”的绰号，他被指控监督暴力和种族屠杀行动，于2018年以50.6%支持率赢得上届总统选举。前总统穆加贝（Robert Mugabe）因推行的土地改革计划引发了经济崩溃，在2017年11月因军事政变倒台。