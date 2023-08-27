支持妇女摘头巾 伊朗知名歌手被控

伊朗著名流行歌手亚拉希因在新歌中鼓励妇女摘下头巾而惹上麻烦，伊朗司法机构星期天（8月27日）说，当局已启动针对亚拉希的法律诉讼。

约一年前，22岁库尔德族女子阿米尼因未戴好头巾被伊朗道德警察逮捕，拘留期间陷入昏迷后死亡。此事引发大规模示威，示威者高喊反政府口号与焚烧头巾，全国各地也有越来越多女性不戴头巾。伊朗国营媒体7月报道，道德警察已重启巡逻，以抓捕违反衣着规定的妇女。

亚拉希（Mehdi Yarrahi，41岁）星期五（25日）发布新歌“Roosarito”（波斯语意为“你的头巾”），歌词呼吁妇女“拿下她们的头巾”。歌曲视频使用了示威行动的标语“妇女，生命，自由”，还有几名未遮盖头发的妇女跳舞的画面。

伊朗司法机构网站Mizan Online说，当局在亚拉希“发布一首违反回教社会道德和习俗的非法歌曲”后，对他提起了法律诉讼。亚拉希未被逮捕，目前不清楚他将面临什么罪名。

这起诉讼也涉及亚拉希去年10月发布的另一首争议性歌曲“Soroode Zan”（妇女之歌），这首歌经常出现在示威活动中。

亚拉希曾在2018年的曙光（Fajr）音乐节上获得最佳流行歌手奖，这是由伊朗政府主办的最重要音乐活动。