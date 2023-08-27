泰典狱长：达信可寻求特赦

泰国监狱部门认为，前首相达信可以寻求泰王特赦。不过，反对派认为达信目前不能申请特赦，因为他曾因冒犯君主罪被调查。

《曼谷邮报》报道，曼谷还押监狱典狱长那斯提（Nastee Thongplad）星期天（8月27日）说，达信和所有罪犯一样，有权寻求王室赦免，他或他的亲属必须准备充足的理由支持这一请求。

那斯提说，赦免申请提交给申请人所在的监狱。监狱当局将检查书面申请，然后转交给惩教部门，再送往司法部、内阁秘书处，最后送往泰王的首席私人秘书办公室。该办公室将提出请愿书供王室审议。

赦免申请须填写表格，申请者还须提交其他文件，以证明自己过去的贡献和医疗记录。

保王派政党泰国人民党（Thai Pakdee）反对允许达信申请特赦，因为达信尚未接受冒犯君主罪的审讯。

泰国人民党称，军方已在刑事法庭指控达信犯了诽谤罪和冒犯君主罪。法院于2015年受理此案，并签发了对达信的逮捕令，但达信并未按时出庭受审。

达信流亡海外15年后，星期二（22日）回到泰国。他走出机场就被带到最高法院聆听判决。他因之前的三项刑事罪名，包括在2001年至2006年任相期间滥用职权下令泰国银行向缅甸发放贷款、违规批准发售彩票，以及利用代理人持有电信公司臣那越集团的股份，被判入狱八年。

那斯提也说，从星期一（28日）开始，探视者获准到警察医院探视达信。惩教部门将探视人数限制在每天10人。探视者必须事先登记，并禁止向达信赠送任何礼物或纪念品。